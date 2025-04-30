حماس تدعو إلى مواصلة الحراك العالمي تضامناً مع غزة وإدانة العدوان الصهيوني

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير الأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى الاستمرار في الحراك الجماهيري العالمي خلال أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة (2، 3، 4 أيار/ مايو)، وذلك عبر تنظيم مسيرات حاشدة ومظاهرات غاضبة في المدن والساحات والعواصم حول العالم، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني شرس وحرب إبادة جماعية.

وفي بيان أصدرته الحركة اليوم بمناسبة يوم العمال العالمي، وجهت دعوة خاصة إلى النقابات والاتحادات العمالية في كافة دول العالم لتحويل يوم غد، الخميس الموافق 1 أيار/ مايو، إلى يوم عالمي لرفع الأصوات ضد العدوان الصهيوني وإجرامه.

وأكدت الحركة على أهمية تصعيد أشكال مقاطعة الاحتلال وممارسة الضغط لإنهاء الحصار ووقف العدوان على غزة، مشيرة إلى أن هذا الحراك العالمي يعبر عن موقف إنساني موحد يرفض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن قطاع غزة يعاني من حصار خانق وعدوان مستمر تسبب في دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة، مما يتطلب تحركاً عاجلاً من الشعوب والمنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف مع أهالي القطاع في محنتهم.