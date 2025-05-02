حماس: هجوم الاحتلال على سفينة "الضمير" في المياه الدولية جريمة قرصنة وإرهاب دولة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن هجوم مسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم على سفينة "الضمير"، التابعة لأسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، ليلة الجمعة، في المياه الدولية، أثناء توجهها لإغاثة قطاع غزة؛ جريمة قرصنة وإرهاب دولة منظم.

وأدانت "حماس"، في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الجمعة، هذه الجريمة التي تعكس الطبيعة الإرهابية لكيان الاحتلال وتحديه السافر لإرادة الإنسانية والعدالة.

وحملت "حماس"، حكومة الاحتلال الفاشية المسؤولية الكاملة عن سلامة السفينة وطاقمها، الذي يواجه خطر الموت جراء هذا الاستهداف الإجرامي.

وأضافت: "نثمن جهود طاقم السفينة الشجعان، وجهود كل ناشطي كسر الحصار والعدوان عن غزة حول العالم، ونشد على أيديهم وندعوهم لمواصلة مسيرتهم لفضح فاشية مجرمي الحرب الصهاينة".

وطالبت "حماس"، كل دول العالم بإدانة هذه الجريمة، داعية مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الامن الدولي، للتدخل لوقف انتهاكات كيان الاحتلال المارق، وإلزامه بوقف عدوانه على شعبنا ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية.