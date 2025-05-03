تجمع عائلات الزيتون يدين تصاعد التعديات ويدعو لمحاسبة الخارجين عن القانون

أعرب تجمع عائلات الزيتون والمخاتير ووجهاء الحي عن استنكارهم الشديد للأعمال الخارجة عن القانون التي تشهدها مدينة غزة مؤخرًا، مشددين على رفضهم القاطع لمظاهر البلطجة والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، واعتبارها تهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي والنسيج المجتمعي.

وأكد التجمع في بيان صادر عنه، أن هذه الأفعال المشينة لا تمثل إلا فئة ضالة خارجة عن القانون، ولا تمت بأي صلة لقيم الشعب الفلسطيني وأخلاقه الوطنية. وشدد البيان على ضرورة تحرك الجهات الرسمية والأمنية بسرعة وحزم لفرض هيبة القانون ومحاسبة كل من يعبث بأمن المواطنين واستقرارهم.

ودعا البيان كافة العائلات والمؤسسات المجتمعية إلى توحيد الجهود لتعزيز قيم التعاون والتكافل، والتصدي لمحاولات زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع.

وأكد التجمع أن أمن وكرامة المواطنين في غزة يمثلان خطًا أحمر، وأنه سيظل سدًّا منيعًا في مواجهة أي تهديد لوحدة واستقرار المجتمع