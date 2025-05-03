عشائر غزة تطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ القطاع من المجاعة والإبادة

دعا "التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية" في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ سكان القطاع من ما وصفوه بـ"حرب إبادة ومجاعة ممنهجة" ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد التجمع في كلمته الافتتاحية أن قطاع غزة يعيش "مأساة إنسانية غير مسبوقة"، مع تفاقم الأوضاع نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وانقطاع الكهرباء، مما تسبب في انتشار المجاعة والأمراض، وانهيار البنية التحتية الصحية.

وخلال المؤتمر، وجه التجمع ست نداءات عاجلة إلى عدد من القادة العرب والدوليين، أبرزها:

مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح المعابر لإغاثة سكان غزة. دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لاستخدام نفوذ المملكة لفك الحصار. مناشدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للتدخل عبر العلاقات الدولية المؤثرة. مطالبة رئيس الإمارات محمد بن زايد بالتحرك لوقف المجاعة والتجويع. دعوة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب إلى وقف دعم الاحتلال بالسلاح. حثّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نصرة غزة استنادًا للمواقف التاريخية للأتراك تجاه فلسطين.

وشدد البيان على أن الحصار الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية، محذرًا من أن استمرار الصمت العالمي يشكل تواطؤًا مع الإبادة الجماعية التي يعاني منها سكان غزة.

ودعا التجمع في ختام مؤتمره الصحفي "أحرار العالم" إلى التحرك الفوري لكسر الحصار، محذرًا من كارثة إنسانية لا يمكن تداركها إذا استمر الوضع الراهن