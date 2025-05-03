الجبهة الشعبية: الاحتلال مسؤول عن الفوضى وندعو لتشكيل لجان حراسة لحماية الجبهة الداخلية

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم، مظاهر الفوضى والانفلات الأمني في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه السلوكيات تأتي ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك وحدة الشعب الفلسطيني، وضرب تماسكه الوطني والاجتماعي.

وأشارت الجبهة في بيان لها إلى أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الواقع المأساوي، الذي نتج عن الحصار والتجويع والتدمير المستمر. واعتبرت أن ما يجري هو محاولة يائسة من الاحتلال للنيل من صمود الشعب الفلسطيني وكسر إرادته.

ودعت الجبهة إلى تشكيل لجان حراسة شعبية تضم الفعاليات الوطنية والاجتماعية والوجهاء والشباب، بهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الأمن المجتمعي، ومنع أي اختراقات من الخارجين عن القانون أو العملاء.

كما ثمنت الجبهة مواقف العائلات الفلسطينية التي رفضت هذه الظواهر وساهمت في حماية الاستقرار الداخلي، مؤكدة أن هذه الروح الشعبية الواعية هي صمام الأمان لوحدة الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، حذّرت الجبهة من استغلال كبار التجار والمتنفذين للوضع الراهن عبر احتكار المواد الأساسية ورفع الأسعار، وطالبت الجهات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين في مثل هذه الممارسات التي تزيد من معاناة المواطنين.

وأكدت الجبهة أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصفوف لمواجهة مؤامرات الاحتلال، ودعت الأمة العربية إلى تحمّل مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر، والعمل على كسر الحصار وتقديم الدعم اللازم لمواجهة الحرب الإسرائيلية المفتوحة.