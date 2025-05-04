مؤسسة هند رجب تقدم شكوى للجنائية الدولية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

تقدمت مؤسسة هند رجب، أمس السبت، بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تتهم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب أدت إلى استشهاد الطفلة هند رجب، وعائلتها، إلى جانب مسعفين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال العدوان على قطاع غزة.

وأوضحت المؤسسة أنها نجحت بعد عام من التحقيقات في الكشف عن هوية الوحدة العسكرية المسؤولة عن الهجوم، وتحديد قائد العملية التي استهدفت حي تل الهوى بمدينة غزة في 29 يناير 2024. الهجوم تسبب في مذبحة راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ذكرى عيد ميلاد الطفلة هند رجب السابع، الذي لم تتمكن من الاحتفال به، في محاولة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال ضد الأطفال والمدنيين الفلسطينيين، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية.