القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي استهدف مطار "بن غوريون" في يافا المحتلة، مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة تامة.

وأوضحت القوات في بيان رسمي أن منظومات الدفاع الأمريكية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ، ما أدى إلى توقف كامل لحركة المطار لأكثر من ساعة، وتسبب في حالة من الهلع بين المستوطنين، حيث فرّ أكثر من ثلاثة ملايين منهم إلى الملاجئ.

وأضاف البيان: "نحذر شركات الطيران العالمية من استمرار تسيير رحلاتها إلى مطار بن غوريون كونه غير آمن، ونؤكد أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن العمليات النوعية ضد الأهداف الاستراتيجية للعدو ستتواصل حتى تحقيق كامل الأهداف ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.