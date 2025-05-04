مجلس القبائل والعشائر في غزة يدعو للاستنفار والنفير العام لحماية المجتمع

أعلن رئيس مجلس القبائل والعشائر في غزة، الشيخ سالم الصوفي، عن حالة الاستنفار والنفير العام، داعيًا جميع أبناء القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إلى المشاركة الفاعلة في دعم الأجهزة الأمنية والشرفاء من أبناء الوطن للحفاظ على الأمن وحماية المجتمع المحلي ومؤسسات الوطن العامة والخاصة.

وفي بيان صادر عن المجلس، شدد الشيخ الصوفي على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية لمواجهة أي محاولات عبثية أو سطو من قبل العابثين واللصوص المارقين، ودعا إلى بذل كل جهد متاح لتأمين الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الأمن والسلم المجتمعي، بما يضمن الحفاظ على وحدة المجتمع وترسيخ الاستقرار.

وأشار البيان إلى أن التصدي لمحاولات التخريب والاضطرابات يُعد واجبًا وطنيًا، مؤكداً أن هذه الأفعال تصب في خدمة العدو الصهيوني الغاشم. كما حث على الوقوف صفًا واحدًا لدعم وحدتنا الوطنية وإفشال أي مخططات تستهدف النيل من صمود الشعب الفلسطيني.

وأكد الشيخ الصوفي في ختام البيان أن الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني واجب على الجميع، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق الخير والسلام لهذا الشعب الكريم.