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إيقاف الاتصال وخدمة الإنترنت عن قطاع غزة هذه الليلة.. ما السبب؟

الرسالة نت - غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، عن توقفٍ لشبكة جوال والإنترنت من الساعة 12 منتصف ليلة الإثنين، في قطاع غزة؛ لأعمالٍ خاصة بالصيانة.

وأفادت "بالتل" أنه ستُجرى صيانة على خط الألياف الضوئية المُغذي من "إسرائيل" إلى قطاع غزة هذا المساء، بدءًا من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحًا غدًا.

وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى انقطاع الاتصال ثلاث ساعات تقريبًا لكلٍّ من جوال وبالتل، وستتأثر بذلك مكالمات GSM من وإلى شبكة جوال.

وفيما يتعلق بالإنترنت، أعلنت أنه لن يتوفر اتصال الإنترنت في جميع أنحاء قطاع غزة، والذي تُقدمه بالتل، خلال هذه الفترة.

وبيَّنت أن هواتف الأقمار الصناعية ستبقى متاحة- لأغراض أمنية-، بينما لن يتأثر مستخدمو شبكة أوريدو.

وستستمر اتصالات VHF بالعمل كالمعتاد، أما مستخدمو بطاقات eSIM العاملة، فسيستمرون بالعمل كالمعتاد كذلك.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/302958

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قطع الاتصالات خدمة الانترنت

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