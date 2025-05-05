هيئة الأسرى: معتقلو "عوفر" يعانون إهمالا طبيا وأوضاعا مأساوية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجن "عوفر" مستمرة في تنفيذ اقتحاماتها لغرف الأسرى وقمعهم، تزامنا مع إهمالهم طبيا بشكل متعمد.

ونقلت هيئة الأسرى عن محاميها الذي زار عددا من الأسرى في سجن "عوفر" مؤخرا، قوه إن الأسرى هناك يعانون من نوعية الطعام وكميته، حيث لا زال سيئا وقليلا بدون سكر وملح.

كما أن وحدات القمع التابعة لإدارة السجون تقتحم غرف الأسرى، ومؤخرا سحبت وحدات "المتسادا" فرشات الأسرى، وفرضت عقوبات عليهم.

وفيما يتعلق بالفورة، أوضح المحامي أنه يتم حرمان الأسرى منها في الكثير من الأحيان دون مبرر، وتكون مدتها نصف ساعة عند الساعة السادسة صباحا، كما يعاني الأسرى من مشكلة نقص الملابس.

وزار محامي الهيئة في سجن "عوفر" عددا من الأسرى، من بينهم قتيبة سمور وهو معتقل إداري من طولكرم، وموجود في قسم (19) غرفة (8)، والذي اشتكى من حكة في جسده، منذ شهر تقريبا، وطلب من إدارة السجن عدة مرات إجراء فحوصات له، لكن دون جدوى.

ويقبع المعتقل الإداري عبد الله محمد صالح مناصرة (18 عاما) من جنين، في قسم (11)، غرفة (15)، ويعاني من آلام بالأسنان، وحساسية، وهو بحاجة لمرهم وعلاج، وقد طلب من إدارة السجن إجراء فحوصات له، لكن دون جدوى.

الأسير شرف الدين عادل محمد أبو ديه من حلحول معتقل إداري، موجود في قسم (25)، غرفة (14)، يعاني من مشاكل بالنظر قبل الاعتقال وبحاجة لفحوصات لكن إدارة سجن عوفر ترفض إجرائها.

أما الأسير محمد محمود عيسى من بيت لحم، والقابع في قسم (16) غرفة (12)، فيعاني من مشاكل بالأذن وفطريات بقدميه ومشاكل بالمعدة، وبحاجة لأدوية، وأشار الأسير إلى أن هذه المشاكل الصحية حدثت له بعد الاعتقال.

وطالب الأسير عيسى إدارة السجن عدة مرات أن يتم تقديم العلاج اللازم له، لكن الإدارة تتعمد إهماله طبيا.