16 ألف طفل فلسطيني ضحايا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة

أعلن مدير عام المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، د. مروان الهمص، عن أرقام مأساوية توثق الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين في القطاع منذ بدء العدوان المستمر.

ووفقًا للهمص، فقد استشهد أكثر من 16 ألف طفل فلسطيني في القطاع، بمعدل طفل واحد كل 40 دقيقة، في ظل استمرار القصف والتدمير. وأضاف أن 908 أطفال لم يُكملوا عامهم الأول، بينما استشهد 311 طفلًا بعد ولادتهم مباشرة أثناء القصف العنيف.

وأكد الهمص أن الجرائم لم تتوقف عند هذا الحد، حيث وثقت المستشفيات الميدانية استشهاد أطفال أثناء محاولتهم الحصول على حصص غذائية من التكايا الخيرية، نتيجة القصف المباشر الذي نفذه الجيش الإسرائيلي.

هذا وتستمر معاناة أهالي غزة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص حاد في الموارد الأساسية، في وقت يتواصل فيه الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم البشعة بحق المدنيين العزل.