تصاعد المخاوف في قطاع السياحة ( الإسرائيلي) بعد تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب

ألقت صحيفة "معاريف" العبرية الضوء على تداعيات استهداف مطار بن غوريون الدولي من قبل جماعة أنصار الله بالأمس، على قطاع السياحة (الإسرائيلي)، محذّرة من أن تعليق الرحلات الجوية قد يدفع شركات طيران أخرى لإعادة النظر في خطط استئناف رحلاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الشركات كانت قد بدأت العودة التدريجية للعمل بعد اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان، لكن الهجوم الأخير على أرض المطار يهدد بعرقلة هذه الخطط ويزيد من حالة عدم الاستقرار في القطاع.

وأكدت الصحيفة أن قرار شركات الطيران بشأن استئناف الرحلات إلى (إسرائيل) يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها تقييم الوضع الأمني، سياسات التأمين، استعداد الطواقم للسفر، ومدى استقرار الطلب من قبل المسافرين.

كما توالت منذ الأمس إعلانات شركات الطيران العالمية عن تعليق رحلاتها إلى تل أبيب بعد هجوم صاروخي استهدف مطار بن غوريون الدولي، نُسب إلى جماعة الحوثيين في اليمن.

وأعلنت شركة "إير إنديا" الهندية تعليق جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السادس من مايو/أيار لضمان سلامة الركاب والموظفين. كما أعادت الشركة طائرتها المتجهة إلى (إسرائيل) إلى نيودلهي فور وقوع الهجوم.

وأشارت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، التي تضم شركات كـ"يورووينغز" و"سويس إيرلاينز" و"أوستريان إيرلاينز" و"بروكسل إيرلاينز"، إلى تعليق خدماتها الجوية إلى (إسرائيل) حتى الموعد نفسه بسبب "الوضع الراهن". وألغت الخطوط الجوية النمساوية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى الغد، بينما ألغت الخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية رحلة واحدة لكل منهما.

وفي السياق ذاته، ألغت شركة "دلتا إير" الأميركية رحلاتها المقررة اليوم الأحد من نيويورك إلى تل أبيب ورحلة العودة غدًا، فيما أوقفت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) رحلاتها إلى تل أبيب حتى السابع من مايو/أيار. كما أفادت التقارير بأن ركاب رحلة للخطوط الجوية الفرنسية إلى تل أبيب تم إنزالهم من الطائرة قبل إقلاعها.

وعلى نفس المنوال، ألغت شركة "ويز إير" المجرية رحلاتها إلى (إسرائيل) حتى صباح الثلاثاء، بينما أوقفت شركتا "يونايتد إيرلاينز" و"رايان إير" رحلاتهما المجدولة اليوم الأحد.

وتزامنًا مع هذه الأحداث، ألغت الخطوط الجوية الإيطالية "آي تي إيه" رحلتين إلى روما، بينما أنزلت الخطوط الجوية الأوروبية ركاب طائرة في مطار مدريد كان من المفترض أن تتجه إلى (إسرائيل).

ويتوقع خبراء أن يؤدي إغلاق المطار إلى خسائر اقتصادية فورية لـ(إسرائيل)، بالنظر إلى أن مطار بن غوريون يخدم ما بين 60 إلى 70 ألف مسافر يوميًا. ويؤكد الخبراء أن هذا التطور يضر بثقة السياح والمستثمرين، إذ يُعتبر المطار من أهم المعالم الحيوية في (إسرائيل)، مما يجعل تأثير تعطيله واسع النطاق على مختلف القطاعات.