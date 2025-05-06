الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف مطار صنعاء واليمنيون يتوعدون بالتصعيد

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية، ضمن موجة تصعيد جديدة في الأراضي اليمنية.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، أن أكثر من 20 غارة استهدفت مرافق المطار ومحيطه، ما تسبب في انفجارات عنيفة وتوقف تام لحركة الملاحة الجوية، بعد تدمير صالة الركاب والطائرات المدنية والمنشآت الخدمية بشكل كامل.

وأشارت المصادر إلى أن القصف الإسرائيلي لم يقتصر على صنعاء، بل طال محافظة عمران شمال العاصمة، في استمرار للهجمات التي تستهدف اليمن للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة.





من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الهجمات شملت أيضاً محطة كهرباء، ومنشآت نفطية، ومراكز وقود، ومصنعًا للإسمنت.

وكان جيش الاحتلال قد أصدر في وقت سابق من اليوم إنذارًا للمتواجدين في منطقة مطار صنعاء، في تمهيد لموجة الغارات الثانية.

وشنت طائرات الاحتلال، مساء أمس الإثنين، قصفًا مكثفًا على الساحل الغربي اليمني، استهدفت خلاله ميناء الحديدة ومصنع أسمنت باجل بأكثر من 50 صاروخًا وقذيفة، وفقًا لبيان الجيش إسرائيلي.





من جانبها، اتهمت جماعة "أنصار الله"، الولايات المتحدة بالمشاركة في الغارات التي طالت اليمن، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي ردًا على إعلان الجماعة توسيع عملياتها ضد "إسرائيل" وفرض حصار جوي شامل على مطاراتها.

وفي أول رد رسمي، قال محمد البخيتي، القيادي في الجماعة، لقناة التلفزيون العربي: "سنقابل التصعيد بالتصعيد"، مؤكدًا أن هناك العديد من الأهداف الإسرائيلية التي لم يتم استهدافها بعد.

وأشار البخيتي، إلى أنه إذا كانت التهمة لقصف اليمن هي التبعية، فنحن تابعين لفلسطين وحركة "حماس".