إعلان كبير قبل زيارة السعودية.. ترمب يعلن التوقف عن قصف اليمن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، التوقف عن قصف أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، متحدثا عن "إعلان كبير" قبل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط بعد أيام.

وقال ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض: "سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن".

وذكر أن هذا القرار جاء بعد أن أبلغهم الحوثيون (أنصار الله) أنهم سيتوقّفون عن مهاجمة السفن الأمريكية، مضيفا: "أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم، وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".

من جهة أخرى، قال ترامب: "سيكون لدينا إعلان كبير للغاية قبل زيارة الشرق الأوسط"، دون أن يحدد طبية هذا الإعلان.

ويقوم ترامب بجولة في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 مايو/أيار الحالي، يزور خلالها كلا من السعودية وقطر والإمارات، ولن تشمل "إسرائيل".

ومنذ منتصف مارس الماضي، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والقوات المسلحة اليمنية، بعد إعلان "أنصار الله" استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة للفلسطينيين في غزة".

وشنت القوات الأمريكية منذ حينها، مئات الغارات على اليمن، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، معظمهم من النساء والأطفال.

وجاءت هذه الغارات عقب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش بتنفيذ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، متوعدا بـ "القضاء عليها تماما".