في اليوم الـ51 لاستئناف العدوان .. 45 شهيدًا ومصابون في غارات "إسرائيلية" على القطاع

يُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، جريمة الإبادة الجماعية والتجويع ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 579، تزامنًا مع فرض حصار مُطبق على القطاع بإغلاق المعابر كافة ومنع إدخال الدواء والمساعدات الإنسانية والغذاء لأكثر من شهرين.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، بأن 45 مدنيًا ارتقوا شهداء وأصيب العشرات، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ مساء الثلاثاء؛ أغلبهم في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين مرتين خلال ساعات، بمخيم البريج وسط القطاع.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها اليوم الثلاثاء، تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن 64 شهيدًا و192 إصابة وصلوا لمستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,615 شهيدًا و118,752 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي السياق، أفادت معطيات فلسطينية رسمية، صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بارتفاع عدد الشهداء نتيجة التجويع إلى 57 شهيداً، في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية.

آخر التحديثات والتطورات الميدانية..

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من فجر الأربعاء، مجزرة جديدة دامية، وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وبينت مصادر طبية ارتقاء 8 شهداء من عائلة القدرة في قصف طائرات الاحتلال منزلها وسط خانيونس.

والشهداء هم: 1. إسماعيل أيمن القدرة 2. أيمن إسماعيل القدرة 3. محمد أيمن القدرة (24 سنة) 4. روان أيمن القدرة (18 سنة) 5. رؤى أيمن القدرة (22 سنة) 6. أحلام رائد القدرة (20 سنة) 7. مرح رائد القدرة (18 سنة) .8 إيفا عمار القدرة (سنتان) .

ووصل الشهداء والإصابات إلى مجمع ناصر الطبي، ومن بينهم طفلة دون رأس.

وفي خانيونس، أُعلن استشهاد المواطن هشام شهاب وزوجته نرمين شاهين، في قصف منزلهما ببلدة بني سهيلا شرقي المدينة.

وأعلن الدفاع المدني انتشال 3 شهداء وإصابات، جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة عبد القادر في تل الزعتر شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء، بينهم طفلة، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، جراء قصف الاحتلال مخيم المناصرة للنازحين في دير البلح وسط القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وسجلت إصابات؛ في قصف طيران الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو شاب" في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس.

وارتكبت قوات الاحتلال، مساء اليوم، مجزرة مروعة عقب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مدرسة "أبو هميسة" التي كانت تؤوي نازحين، شرقي مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة في استهدافين منفصلين أسفر الأول عن استشهاد 22 فلسطينيا وأسفر الثاني عن استشهاد 14 منهم 11 طفلاً.

وأصيب طفلان ووالدتهما جراء انفجار قذيفة من مخلفات الاحتلال في منطقة الشاطئ.

وفي سياق آخر، استشهد مدنيان وأصيب 7 آخرين، في قصف طيران الاحتلال المروحي قرب مدرسة المزرعة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأصيب مواطنان مدنيان، بجروح خطيرة، في قصف من مسيرة "كواد كابتر" على محيط مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة. بالإضافة لعدة إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية منزلا في منطقة بطن السمين في خان يونس.

واستهدف قصف مدفعي، متواصل، وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال، حي الفراحين شمالي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارة جوية على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. بينما أطلق الطيران المروحي صاروخًا في المناطق الشمالية للمدينة.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، النار، على حي الفراحين شمالي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المتمركزة شرقي مدينة غزة المناطق الشمالية من القطاع، تزامنًا مع قصف آخر استهدف مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربيةغارة على قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس.

ونوه سكان محليون إلى أن قوات الاحتلال فجّرت روبوتًا مفخخًا في منطقة الشيماء شمالي مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع. بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط دوار التعليم ومنطقة بيسان شرق المدينة، ومناطق متفرقة من مدينة بيت حانون.