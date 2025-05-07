تغريم شركة "إسرائيلية" اخترقت حسابات واتساب

قضت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية، بأن تدفع شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، تعويضات قياسية وصلت لنحو 167 مليون دولار.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن هيئة المحلفين الفيدرالية، أمرت الشركة الإسرائيلية بدفع التعويضات، على خلفية اختراقها هواتف أكثر من ألف شخص عبر رسائل بتطبيق واتساب.

وفي ديسمبر الماضي، قضت محكمة أمريكية بمسؤولية شركة "إن إس أو" الإسرائيلية لبرامج التجسس عن اختراق تطبيق "واتساب" في عام 2019.

وحكمت محكمة في كاليفورنيا لصالح شركة "ميتا" في دعوى قضائية ضد شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، وحددت مسؤوليتها عن اختراق تطبيق "واتساب" عام 2019، باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس”.

وقد مكّن الاختراق من تتبع أكثر من 1400 مستخدم لتطبيق "واتساب"، بمن في ذلك الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان والاحتجاجات.

وقضت المحكمة بأن الشركة انتهكت القوانين الفيدرالية وقوانين كاليفورنيا ضد قرصنة الحاسوب، وستنتقل جلسة الاستماع الآن إلى مرحلة تحديد حجم الأضرار.

وفي وقت سابق رفعت "واتساب" دعوى ضد شركة "إن.إس.أو جروب" الإسرائيلية لتطوير أدوات تسلل إلكتروني.

وقالت "واتساب" إن الشركة الإسرائيلية طوّرت وباعت منصة تسلل استغلت ثغرة في خوادم مملوكة لـ"واتساب" لمساعدة عملاء على التسلل لهواتف محمولة تخص 1400 مستخدم على الأقل.