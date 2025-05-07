منتفعو الشؤون الاجتماعية في غزة: 3سنوات من الانقطاع الكامل للمساعدات والسلطة شريكة في معاناتنا

قال صبحي المغربي المتحدث باسم منتفعي الشؤون الاجتماعية بغزة؛ إن المخصصات مقطوعة منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث كانت آخر دفعة صرفت لهم في أغسطس/آب 2021.

وأكد المغربي لـ "الرسالة نت"؛ أن أوضاعهم المعيشية تزداد سوءًا في ظل الحصار المفروض على غزة وتصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع غياب أي دعم حقيقي من قبل السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن "الكود" لا يُصرف لأغلب الحالات، ما يعني انقطاعًا كاملاً للمساعدة دون أي بدائل.

وقال المغربي : "منذ ثلاث سنوات ونصف لم نتلقَ أي مساعدة، وكأننا خارج حسابات السلطة".

وأضاف: " السلطة الفلسطينية لا تريد غزة، ولا تقدم لنا شيئًا، هي شريكة في إبادتنا بصمتها وتجاهلها".

وطالب المغربي بتحرك فوري لإنهاء هذا الإهمال، وإعادة صرف المخصصات التي تعتبر مصدر الدخل الوحيد لكثير من الأسر الفقيرة، محذرا من تداعيات إنسانية كارثية في حال استمرار هذا الوضع.