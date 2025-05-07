"الحملة العالمية لوقف الإبادة" تطلق حملة "ترمب أوقف الحرب"

أطلقت الحملة العالمية لوقف الإبادة الجماعية في غزة، حملة إعلامية واسعة تحت عنوان "ترمب أوقف الحرب على غزة"، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى عدد من الدول العربية خلال الأيام المقبلة.

أكد الحملة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والدعوة إلى تحرك فوري لوقف حرب الإبادة بغزة.

وناشدت الحملة الرئيس الأمريكي ترمب، والدول العربية المستضيفة، بضرورة اتخاذ مواقف سياسية وأخلاقية عاجلة لوقف الحرب، وفتح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية، ورفع الحصار المفروض على القطاع.

ودعت كافة الناشطين والإعلاميين والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى المشاركة والتفاعل مع الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال وسم:#ترمب_أوقف_الحرب، #TrumpStopsTheWar

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة تمثل نداءً إنسانيًا عاجلًا موجهًا إلى المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، للضغط من أجل إنهاء آلة القتل، وإنقاذ ما تبقى من الأرواح في غزة، في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتُعد الحملة امتدادًا لجهود مستمرة من ناشطين حول العالم يسعون لوقف الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يشهدها قطاع غزة منذ أشهر.

ويُواصل جيش الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية والتجويع ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 579، تزامنًا مع فرض حصار مُطبق على القطاع بإغلاق المعابر كافة ومنع إدخال الدواء والمساعدات الإنسانية والغذاء لأكثر من شهرين.