فشل الخطط (الإسرائيلية) في غزة... صمود شعب يُحبط مخططات الاحتلال

على مدار أكثر من 17 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سعت إسرائيل لتنفيذ سلسلة من الخطط العسكرية والسياسية بهدف تفكيك المقاومة وتهجير السكان، إلا أن معظم هذه الخطط باءت بالفشل نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

1. خطة الرصيف العائم (2024)

في أبريل 2024، أعلنت الولايات المتحدة عن بناء رصيف عائم قبالة سواحل غزة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية. لكن الخطة واجهت تحديات لوجستية وأمنية، حيث تعرضت لهجمات متكررة، مما أدى إلى تعليق تنغيذها. كما أثيرت شكوك حول أهداف الخطة الحقيقية، حيث اعتبرها البعض محاولة لتكريس واقع إنساني دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

2. خطة تهجير الشمال (أكتوبر 2023)

مع بداية العدوان، دعت إسرائيل سكان شمال غزة إلى النزوح جنوبًا، مهددةً من يبقى بالاستهداف. ورغم النزوح القسري لعشرات الآلاف، بقي آلاف المدنيين في مناطقهم، متحدين التهديدات، مما عرقل تنفيذ الخطة بالكامل.

3. خطة الجنرالات (سبتمبر 2024)

اقترحها الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، وهدفت إلى تهجير سكان شمال غزة وتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة، عبر فرض حصار وتجويع السكان لإجبارهم على النزوح أو الاستسلام. ورغم دعم بعض السياسيين الإسرائيليين للخطة، إلا أنها لم تُنفذ بالكامل بسبب المقاومة الشرسة والضغوط الدولية.

4. مرحلة التجويع الأولى (أواخر 2023)

سعت إسرائيل إلى استخدام الحصار كأداة للضغط على المقاومة، عبر تقليص إدخال المساعدات والوقود. إلا أن هذه السياسة واجهت انتقادات دولية واسعة، وأدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية دون تحقيق الأهداف العسكرية المرجوة.

5. خطة العشائر (2024)

حاولت إسرائيل استمالة بعض العشائر الفلسطينية في غزة لتشكيل قوة محلية مناوئة للمقاومة، لكن هذه المحاولات فشلت بسبب رفض معظم العشائر التعاون، واعتبارهم ذلك خيانة للقضية الوطنية.

6. خطة العصابات (2024)

سعت إسرائيل إلى تشجيع الفوضى الداخلية عبر دعم مجموعات مسلحة صغيرة لزعزعة الاستقرار الداخلي، لكن هذه المحاولات قوبلت برفض شعبي، وتمكنت المقاومة من الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

7. مخطط الفوضى واللصوص (2024)

ترافقت الهجمات الإسرائيلية مع محاولات لإثارة الفوضى والنهب داخل غزة، بهدف تقويض الثقة في المقاومة. إلا أن الوعي الشعبي والتكافل الاجتماعي حال دون تحقيق هذه الأهداف.

8. خطة الفقاعات العائمة (2024)

اقترحت إسرائيل إنشاء مناطق آمنة مؤقتة (فقاعات) داخل غزة لتجميع السكان فيها، مما يسهل السيطرة عليهم. لكن هذه الفكرة لم تُنفذ بسبب صعوبتها اللوجستية ورفض السكان الانصياع لها.

صمود 17 شهرًا... وإفشال خطة رفح

رغم كل هذه الخطط، صمد الشعب الفلسطيني في غزة لأكثر من 17 شهرًا تحت القصف والحصار، مُفشلًا معظم المخططات الإسرائيلية. واليوم، تتجه الأنظار إلى مدينة رفح، حيث تحاول إسرائيل تنفيذ خطط جديدة، لكن الصمود الشعبي والمقاومة المستمرة يشير إلى أن هذه الخطط قد تواجه المصير نفسه.

إن فشل هذه الخطط يعكس قوة الإرادة الفلسطينية، ويؤكد أن الحل الحقيقي يكمن في إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة، وليس في فرض مخططات قسرية.