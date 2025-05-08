المطبخ المركزي العالمي يتوقف عن إطعام لاجئي غزة..الحصار ونفاد الوقود يفاقمان الأزمة

أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي توقف عملياتها لإعداد وجبات الطعام لفلسطينيي قطاع غزة، بسبب نفاد الإمدادات الغذائية وشحنات الوقود جراء الحصار المفروض على القطاع.

وأكدت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصاتها، أن استمرار العمل أصبح مستحيلًا في ظل منع دخول المساعدات والإمدادات الضرورية. وقالت إنها قدّمت خلال الأشهر الـ18 الماضية أكثر من 130 مليون وجبة و26 مليون رغيف خبز، لكنها لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السكان بسبب نقص الوقود والمكونات الأساسية.

وأوضحت المنظمة أن إغلاق المعابر الحدودية منذ مارس/آذار الماضي حال دون تجديد المخزونات الغذائية اللازمة لإعداد الوجبات اليومية، ما أدى إلى نفاد مخزونات 80% من المطابخ المجتمعية. وأشارت إلى أن فرقها بذلت جهودًا للتكيّف مع الأزمة، باستخدام بدائل مثل قشور الزيتون المضغوطة وألواح الخشب، وتقليل استهلاك الوقود عبر تغيير وصفات الطعام، لكنها وصلت الآن إلى حدود قدرتها التشغيلية.

وأضافت المنظمة أنها كانت تطهو 133 ألف وجبة يوميًا وتنتج 80 ألف رغيف خبز في مطابخها الميدانية المتبقية، لكنها اضطرت إلى إيقاف هذه العمليات بسبب نفاد المكونات والوقود. كما أشارت إلى أن المخبز المتنقل التابع لها لم يعد قادرًا على العمل لعدم توفر الدقيق، مؤكدة استمرارها في توزيع مياه الشرب حيثما أمكن.

وذكرت أن شاحناتها المحملة بالطعام والوقود لا تزال عالقة على الحدود منذ مارس، بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الإنسانية. وأكدت أن الغذاء والمعدات جاهزة للشحن من الأردن ومصر، لكنها بحاجة إلى إذن لدخول غزة.

وأشارت المنظمة إلى أن أزمة الحصار المستمرة تسببت في تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الجوع إلى 57 شخصًا، معظمهم أطفال، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لرفع الحصار وإنقاذ سكان القطاع.