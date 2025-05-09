استشهاد الأسير المحرر معتصم رداد في مصر متأثرًا بمرضه

أعلن مكتب إعلام الأسرى، مساء الخميس، استشهاد الأسير المحرر والمبعد إلى مصر ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، معتصم رداد من طولكرم بعد تدهور حالته الصحية، جراء إصابته بمرض السرطان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة اعتقاله البالغة 18 عاما.

ونعى المكتب، الأسير المحرر رداد الذي ارتقى بعد معاناة طويلة ومؤلمة مع المرض، خلّفها إهمالٌ طبي متعمد من إدارة سجون الاحتلال، مبيناً أنه يُعد من أصعب الحالات المرضية التي شهدتها الحركة الأسيرة، حيث أُصيب بمرض السرطان منذ أكثر من 16 عامًا، وقضى معظم سنوات أسره في مستشفى سجن الرملة، دون أن تقدم له أدنى رعاية طبية حقيقية.

وتابع "كان اعتقاله في العام 2004 وتحرر ضمن الدفعة الأخيرة من صفقات طوفان الأحرار، بعد رحلة طويلة من العذاب خلف القضبان، وها هو اليوم يرتقي خارج السجن متأثرا بمضاعفات الإهمال الطبي".

وحمل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المحرر رداد، مؤكدا أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى ليست إلا وسيلة قتل بطيئة تمتد آثارها حتى بعد تحررهم.

وطالب إعلام الأسرى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة الإجرامية التي تخالف القوانين والمواثيق الدولية كافة.