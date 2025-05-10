اليونيسف: تقنية التعرف على الوجوه كشرط للوصول للمساعدات بغزة مرفوضة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن الخطة الإسرائيلية القاضية بفرض تقنية التعرف على الوجوه كشرط للوصول إلى المساعدات في قطاع غزة، أمرٌ مرفوض ويخالف كل المبادئ الإنسانية فهو يسهم في رصد المستفيدين لأغراض استخباراتية.

وعبرت "اليونيسف"، في بيان لها اليوم الجمعة،نقلته"الرسالة نت"، عن رفضها للخطة الإسرائيلية المتعلقة بتوزيع المساعدات، مشيرة إلى أن هذه الخطة تزيد من معاناة المدنيين وتجبرهم على النزوح القسري.

وأكدت المنظمة بأن الخطة الإسرئيلية ستشكل تحديات مروعة لفئات عديدة في الحصول على المساعدات بغزة.

وشددت "اليونيسف"، على أن لا ينبغي استخدام المساعدات الإنسانية ورقة مساومة وضغط على المدنيين، مشيرة إلى أنه من الخطر الطلب من المدنيين الذهاب لمناطق عسكرية لتلقي المساعدات في غزة.

وبينت أن الخطة التي قدمتها "إسرائيل" للمجتمع الإنساني ترسخ النزوح القسري لأغراض عسكرية وسياسية، لافتة إلى أن الخطة الإسرائيلية لن تسمح بإدخال سوى 60 شاحنة فقط من المساعدات الإنسانية يوميا وهذا عشر ما كان يدخل خلال وقف إطلاق النار.