مسؤول أمريكي: القطار فات "إسرائيل" وعليها إنهاء الحرب

أعرب مسؤول أمريكي رفيع عن "إحباط متزايد" من التعاطي الإسرائيلي، مع مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، محذرا من أن "إسرائيل" ستدفع ثمنا ثقيلا بسبب عدم إنهائها الحرب على غزة.

واعتبر المسؤول الأمريكي، في تصريح لقناة 12 الإسرائيلية، أن القطار فات إسرائيل"، قائلًا إن واشنطن "لن تنتظر على الرصيف، ونأمل أن تلحق إسرائيل بالقطار التاريخي الذي غادر المحطة بالفعل".

وذكرت القناة 12 أن المسؤول الأمريكي، الذي لم تكشف اسمه، أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع عُقد قبل أيام، مع عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأعرب المسؤول عن دعمه الكامل لموقف عائلات الأسرى، التي تعتبر أن استمرار الإبادة في غزة يُعرّض حياة ذويها للخطر، في تناقض واضح مع سياسة حكومة بنيامين نتنياهو التي ترى في الضغط العسكري وسيلة لفرض التنازلات.

وقال: "إذا كانوا قد دفعوا (الأسرى الإسرائيليين) ثمن عدم إنهاء الحرب حتى الآن، فسيكون الثمن اليوم أثقل بكثير على إسرائيل، وليس فقط على الأسرى".

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن تعليقات المسؤول الأمريكي تركت أثرًا صادمًا في نفوس عائلات الأسرى، حيث بدت عليهم علامات الذعر والقلق.

وأوضحت أن العديد من أفراد العائلات أعربوا لاحقًا عن مخاوفهم، ليس فقط من مضمون الرسالة، بل مما اعتبروه تحولًا غير مسبوق في لهجة واشنطن، الحليف الذي لطالما اعتُبر داعمًا مطلقًا لـ "إسرائيل".

وفي السياق، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أنه قبيل وصول ترامب إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، هناك "نشاط أمريكي مكثف" بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقالت: "خلف الكواليس تبذل جهود من قبل الوسطاء ولا سيما قطر التي سيزورها ترامب لتحقيق إنجازات في ملف المحتجزين الإسرائيليين".

وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين ينشرون التفاؤل بأن التوصل لاتفاق "ممكنا" بينما لا ترى إسرائيل "تحولا بشأن حركة حماس، لكنهم أيضا لا تستبعد إمكانية حدوث مفاجأة بقيادة الولايات المتحدة"، على حد قولها.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت صحيفة "هآرتس"، عن مصدر مطلع (لم تسمّه) قوله إن "إدارة ترامب تمارس ضغوطًا شديدة على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع حماس قبل زيارة الرئيس المرتقبة للمنطقة".

وأضاف المصدر: "ترى الإدارة الأمريكية في هذا الأمر أهمية بالغة، وتُبلغ تل أبيب بأنه إذا لم تتقدم الأخيرة قدمًا مع الولايات المتحدة نحو اتفاق، فستُترك وشأنها".