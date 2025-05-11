اليونيسيف تحذر: خطط توزيع المساعدات الإسرائيلية تفاقم معاناة أطفال غزة

انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، يوم السبت، الخطط الجديدة التي طرحتها "إسرائيل" والولايات المتحدة لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستزيد من معاناة الأطفال والعائلات المحاصرة.

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم (يونيسيف)، إن الخطة الإسرائيلية ومؤسسة الإغاثة الجديدة التابعة لها تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، مضيفًا: "استخدام المساعدات كوسيلة لإجبار السكان على النزوح هو خيار مستحيل يضعهم بين الموت والنزوح".

وأشار إلدر إلى أن الحل البديل والأبسط هو رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات دون عوائق لإنقاذ الأرواح.

وترفض منظمات الإغاثة الأممية والدولية أي مبادرات تمنح الاحتلال الإسرائيلي دورًا في توزيع المساعدات، محذرة من أن ذلك يهدد حيادية العمل الإنساني ويزيد من معاناة المدنيين.

وتأتي تصريحات (يونيسيف) في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 71 يومًا على قطاع غزة، والذي أدى إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء. كما توقفت مخابز القطاع عن العمل منذ 41 يومًا، مما يهدد حياة أكثر من مليونين وربع المليون فلسطيني يعانون من المجاعة والقصف المستمر.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر منذ 54 يومًا، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار الماضي، متسببًا في تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.