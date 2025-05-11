وزارة الصحة في غزة: نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية يهدد حياة المرضى

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من تسارع خطير في مؤشرات النقص الحاد في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية، مشيرة إلى أن الأزمة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تُهدد بتوقف تقديم الرعاية الصحية في القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن 43% من الأدوية الأساسية أصبحت غير متوفرة، بزيادة قدرها 6% عن الشهر الماضي. كما أشارت إلى أن 64% من المستهلكات الطبية الضرورية رصيدها صفر، ما يضاعف من صعوبة توفير الخدمات الصحية.

وأكد البيان أن أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة تعمل حالياً بأرصدة مستنزفة، في ظل تزايد أعداد الإصابات الحرجة نتيجة التصعيد العسكري المستمر. وتواجه الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك مرضى الفشل الكلوي والأورام وأمراض الدم والقلب والأمراض غير السارية، أزمات مضاعفة تهدد حياتهم بشكل مباشر.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل والسريع لضمان إدخال الإمدادات الطبية العاجلة وإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار التام. وشددت على ضرورة رفع القيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية لتخفيف معاناة المرضى وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم.