قطر ومصر ترحّبان بإعلان حركة "حماس"

رحبت قطر ومصر، بإعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موافقتها على إطلاق سراح الجندي الأسير مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن قطر ومصر تعتبران خطوة حماس، إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف لمفاوضات وقف إطلاق النار.

وأضافت الخارجية القطرية: "قطر ومصر تؤكدان على استمرار جهودهما في ملف الوساطة بالتنسيق مع واشنطن للتهيئة لتهدئة شاملة".

وأكملت: "موافقة حماس خطوة مشجّعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفّق المساعدات بشكل آمن ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأساوية في القطاع".

وتابعت: "يؤكّد الجانبان الحاجة الماسة لإنهاء الحرب على غزة، لتجنّب المزيد من التداعيات الإنسانية، والمضي قدما بإرادة صادقة ونية حسنة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في المنطقة".

وجدّدت دولة قطر وجمهورية مصر العربية، التأكيد على استمرار جهودهما المتسقة في ملف الوساطة بقطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لتهدئة شاملة، وصولا إلى إنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.