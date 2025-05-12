صحة غزة: 1500 مواطن فقدوا البصر جراء حرب الإبادة

قال مدير مستشفى العيون في غزة عبد السلام صباح، إن 1500 مواطن فقدوا البصر جراء حرب الإبادة، و4000 آخرون مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية والتجهيزات الطبية.

وأوضح صباح أن القطاع الصحي يشهد عجزًا خطِرًا في المستهلكات والأجهزة الطبية الخاصة بجراحات العيون، مما سيتسبب في انهيار شبه كامل للخدمات الجراحية، خاصة أمراض الشبكية واعتلال الشبكية الناتج عن السكري والنزف الداخلي.

وبيّن أن مستشفى العيون لا يمتلك حاليًا سوى 3 مقصات جراحية مستهلكة وتُستخدم بشكل متكرر، ما يضاعف المخاطر على حياة المرضى ويمنع إنقاذهم.

وأشار إلى أن العديد من إصابات العيون الناجمة عن الانفجارات تحتاج إلى مواد طبية مثل الهيلون والخيوط الدقيقة، وهي على وشك النفاد الكامل.

وأكد أن مستشفى العيون على وشك إعلان فقدان القدرة على تقديم أي خدمات جراحية، ما لم يتم التدخل الفوري والعاجل من الجهات المعنية والمنظمات الدولية.