وزارة الصحة تدين استهداف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي واستشهاد مرضى داخل غرف العلاج

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجرًا، بقصفه المباشر لمبنى الجراحات في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس. وأسفر هذا الاعتداء عن استشهاد اثنين من المرضى وإصابة آخرين كانوا يتلقون العلاج، إلى جانب تعرض الطواقم الطبية العاملة للإصابات.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الاستهداف المتكرر للمستشفيات وملاحقة الجرحى والمرضى وقتلهم داخل غرف العلاج يعكس سياسة الاحتلال الممنهجة لتدمير منظومة الخدمات الصحية وتهديد فرص العلاج في قطاع غزة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والصحية بالتدخل العاجل لحماية المستشفيات والطواقم الطبية، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المنشآت الطبية والمدنيين في أوقات النزاعات.

كما أكدت وزارة الصحة أن استهداف الاحتلال للمرافق الصحية والطواقم العاملة فيها لن يثنيها عن مواصلة جهودها في تقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى رغم الظروف الصعبة والتحديات المتزايدة.