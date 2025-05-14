إصابة 4 مجندات "إسرائيليات" قرب الحدود المصرية

أصيبت 4 مجندات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب انقلاب مركبة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال قرب الحدود الفلسطينية المصرية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن حادثًا أمنيًا خطير وقع في صفوف جيش الاحتلال، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ينضم إلى سلسلة من الحوادث في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت "كان": "انقلبت أمس مركبة مدرعة تابعة لكتيبة (كركل) على شارع 10، قرب الحدود مع مصر، ويُرجح أن السبب هو السرعة الزائدة التي لم تتناسب مع تضاريس الطريق".

وأكدت القناة إصابة 4 مجندات إسرائيليات "كنّ داخل المركبة"، بجروح في مختلف أنحاء أجسادهن، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وأردفت: "في الأسابيع الأخيرة، لوحظ تزايد في الأعطال والحوادث العملياتية في الجيش الإسرائيلي نتيجة الإرهاق المتواصل للقوات واستمرار القتال".

من جانبه، صرح جيش الاحتلال في بيان مقتضب حول الحادثة: "أمس، انقلبت مركبة عسكرية في منطقة الحدود مع مصر خلال دورية عملياتية. نتيجة الانقلاب، أُصيبت 4 مجندات من الجيش بجروح طفيفة، وتم نقلهن لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهن. الحادث قيد التحقيق".

وسبق أن اعترف جيش الاحتلال بإصابة نحو 16 ألفا و500 من جنودها تلقوا العلاج من إصابات بدنية ونفسية منذ بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن خسائر الاحتلال البشرية منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023، مبينة أن أكثر من 850 جنديًّا قتلوا، إضافة إلى 82 من أفراد "قوات الأمن"، و934 إسرائيليا وأجنبيا.