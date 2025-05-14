إخلاء مستشفى غزة الأوروبي وخروجه عن الخدمة بعد غارات (إسرائيلية) مكثفة

أُجبر مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس على إخلاء جميع المرضى والطواقم الطبية، اليوم الأربعاء، عقب سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت ساحة المستشفى ومحيطه خلال اليومين الماضيين.

وأفادت مصادر طبية أن الغارات العنيفة أدت إلى أضرار جسيمة في مرافق المستشفى، ما جعل تقديم الخدمات الطبية مستحيلًا، وهدد سلامة المرضى والطواقم العاملة.

وأعربت إدارة المستشفى عن استنكارها لهذه الهجمات التي طالت مرفقًا طبيًا يقدم الخدمات الإنسانية للمرضى، محذرة من تداعيات خطيرة على الوضع الصحي في المنطقة في ظل استمرار العدوان.

يُذكر أن استهداف المستشفيات والبنية التحتية الطبية يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف الهجمات وحماية المنشآت المدنية.