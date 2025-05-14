الكشف عن تفاصيل الخطة الأمريكية لإدارة تجويع غزة

أكد أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن مخطط "الفقاعات الإنسانية" الذي تطرحه إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وأسس العمل الإنساني، ويهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح الشوا أن المخطط ليس جديداً، حيث طُرح لأول مرة في نوفمبر الماضي وتم رفضه من قبل الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني. وأضاف أن الخطة الحالية تأتي بتعديلات من الجانب الأمريكي، لكنها تظل قائمة على نفس الأسس الخطيرة التي تهدف إلى استبدال منظومة العمل الإنساني الدولية بمنظومة جديدة تخضع لشروط أمنية وعسكرية.

تفاصيل المخطط:

ستُدار الخطة من خلال ثلاث منظمات دولية وافقت على المشاركة، وسيتم تأمين العاملين والمواقع من قبل شركتين أمنيتين أمريكيتين بالتنسيق مع جيش الاحتلال.

تعتمد الخطة على نظام إلكتروني للتسجيل عبر التعرف على الوجه، حيث يُطلب من المستفيدين الانتقال إلى رفح لتلقي المساعدات.

المرحلة الأولى تستهدف نصف سكان غزة فقط، بينما سيُترك النصف الآخر للتجويع والحرمان.

المساعدات ستقتصر على بعض السعرات الحرارية دون تلبية الاحتياجات الأساسية مثل المأوى أو الرعاية الصحية.

خطورة المخطط:

وأشار الشوا إلى أن الخطة تهدف إلى عسكرة المساعدات، بحيث تصبح أداة للابتزاز الأمني والسياسي، وتُحرم منها الفئات التي لا تنطبق عليها الشروط الأمنية. وأضاف أن المخطط يتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث لا يوفر أي ضمانات لحماية المدنيين أو الحفاظ على كرامتهم.

موقف وطني ودولي رافض:

الموقف الوطني الفلسطيني موحد ضد المخطط، بمشاركة الحكومة والفصائل وشبكة المنظمات الأهلية والمجتمع المدني والعشائر.

دولياً، صدر موقف قوي من الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني يرفض المخطط، ويعتبره سابقة خطيرة تهدف إلى تهجير سكان غزة وإحداث صدمة إنسانية كبرى.

وأشاد الشوا بالموقف الفرنسي الذي دعا إلى مراجعة بند الشراكة مع إسرائيل، معتبراً ذلك خطوة متقدمة يجب البناء عليها.

رسالة للمجتمع الدولي:

ودعا الشوا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد هذا المخطط، والتحرك لفتح المعابر بشكل كامل، ورفض أي محاولات لاستبدال منظومة العمل الإنساني الدولية. وأكد أن المطلوب حالياً هو تكثيف الجهود لضمان استمرار الدعم الإنساني لسكان غزة وفق معايير الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

واختتم الشوا بالقول: "هذا المخطط ليس إلا محاولة لإطالة أمد الأزمة في غزة وإبقاء الشعب الفلسطيني رهيناً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، لكنه لن ينجح أمام صمود شعبنا ووحدته في مواجهة هذه المؤامرات"