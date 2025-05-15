حماس: الاحتلال يواجه جهود الوسطاء بالتصعيد العسكري ونتنياهو يصر على حرب بلا نهاية

أكد بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقابل جهود الوسطاء الرامية لإعادة المسار التفاوضي إلى سكّته الصحيحة بزيادة الضغط العسكري على المدنيين الأبرياء عبر القصف الجماعي وفرض معاناة إضافية على شعبنا.

وأضاف البيان أن إصرار حكومة الاحتلال على التفاوض من دون وقف العدوان وإرسال رسائل بعدم الاكتراث بمساعي الوسطاء يكشف “جوهر العقلية الإجرامية” لهذا الكيان، الذي يرى في التهدئة مجرد وسيلة لشراء الوقت قبل استئناف الحرب.

وشددت الحركة على أن الهدف الثابت للعملية التفاوضية هو وقف العدوان وإنهاء الحرب بشكل كامل، ترافقه انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، في حين يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الأهداف ويصرّ على “حرب بلا نهاية” دون الاكتراث بمصير الأسرى أو عودة ذويهم إليهم.

وحذرت حماس من أن “عقلية نتنياهو المهووسة بالقتل والدمار” باتت تشكل خطراً لا يقتصر على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة والعالم بأسره.