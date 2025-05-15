أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

مناشدة للصليب الأحمر لإنقاذ محاصرين في منزل عائلة الأفغاني بخان يونس

مناشدة للصليب الأحمر لإنقاذ محاصرين في منزل عائلة الأفغاني بخان يونس
مناشدة للصليب الأحمر لإنقاذ محاصرين في منزل عائلة الأفغاني بخان يونس

الرسالة نت

أطلق أهالي قطاع غزة مناشدة عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الجهات الدولية الإنسانية، للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين المحاصرين في منزل عائلة الأفغاني الواقع في منطقة الضابطة الجمركية شرق خان يونس، الذين يعانون ظروفاً قاسية تهدد حياتهم منذ أكثر من 72 ساعة.

وأكدت المصادر المحلية أن المنزل يضم عدداً من كبار السن والنساء والأطفال المصابين، إلى جانب جثث الشهداء التي لا تزال ملقاة في الشارع القريب من المنزل، وسط غياب القدرة على الوصول إليهم بسبب الحصار المستمر والقصف المكثف.

وأشار الأهالي إلى أن الأوضاع تفاقمت بشكل مأساوي، حيث بدأت الكلاب الضالة بنهش جثث الشهداء في ظل انعدام أي استجابة دولية لنداءاتهم السابقة.

وطالب المواطنون بضرورة توفير ممر آمن لوصول الطواقم الطبية والإسعاف لإجلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنقاذ أرواح بريئة تُترك للموت البطيء في ظروف لا إنسانية.

وأكدوا أن التأخير في الاستجابة لهذه المناشدات يُعدّ تواطؤاً مع المعاناة المستمرة، ويؤدي إلى المزيد من الأرواح التي تُزهق بلا ذنب.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/303296

كلمات مفتاحية

الصليب الأحمر خان يونس إبادة عائلة الأفغاني

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر