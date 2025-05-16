وديع بني عودة.. شاب رفض الخضوع واستشهد مقاوماً في طمون

في ساعات الفجر الأولى من يومٍ ملتهب بالدماء، استيقظت بلدة طمون جنوب شرق طوباس على أصوات الاشتباكات العنيفة. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية عسكرية واسعة في البلدة، مستهدفة منزلًا تحصن فيه مجموعة من المقاومين الفلسطينيين. استمرت المواجهات ساعات طويلة، وسط إطلاق كثيف للنيران وقنابل الغاز، ما أسفر عن استشهاد خمسة شبان من أبناء البلدة، كان من بينهم وديع إياد بني عودة، الشاب الذي تحول إلى رمز للمقاومة.

وديع، ابن طمون، كان شابًا طموحًا ومفعمًا بالحياة، لكنه اختار أن يكون جزءًا من المقاومة الفلسطينية. لم يكن استشهاده وليد لحظة، بل جاء بعد مسار طويل من الملاحقات والضغوط. قبل أشهر، اختطفته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، حيث قضى 24 يومًا في سجن الجنيد بمدينة نابلس. خلال تلك الفترة، تعرض وديع لتعذيب نفسي وجسدي، في واحدة من المحطات المؤلمة التي أظهرت مدى التداخل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي طالما استهدف النشطاء والمقاومين.

عاد وديع إلى بلدته بعد خروجه من السجن، لكنه لم يعد كما كان. كانت روحه أكثر صلابة، وقناعاته أكثر رسوخًا بأن المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال والظلم.

في ذلك الصباح الدامي، تحولت طمون إلى ساحة حرب. اشتبك وديع ورفاقه مع قوات الاحتلال التي حاصرت المنزل الذي كانوا يتحصنون فيه. استمرت المعركة لساعات، حيث رفض الشبان الاستسلام رغم الحصار الخانق ونفاد الذخيرة. انتهى الاشتباك باستشهاد وديع وأربعة آخرين، وهم ساهر جادالله بشارات، رضا فرهود بني عودة، إبراهيم رافع بني عودة، وإسلام عزمي بني عودة.

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد الخمسة، بينما أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال عرقلت وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الاشتباك، ما فاقم الوضع الإنساني.

لم تكن هذه العملية الأولى التي تستهدف طمون. البلدة الصغيرة، الواقعة في شمال الضفة الغربية، تعرضت مرارًا لاقتحامات من قوات الاحتلال، التي تعتبرها معقلًا للمقاومين. في الأيام الأخيرة، شهدت طمون تصعيدًا ملحوظًا في المداهمات والاعتقالات، في محاولة لقمع أي نشاط مقاوم في المنطقة.

وديع بني عودة لم يكن مجرد رقم جديد في قائمة الشهداء. قصته تلخص معاناة جيل كامل من الشباب الفلسطينيين الذين يعيشون بين مطرقة الاحتلال وسندان التنسيق الأمني. رحل وديع، لكنه ترك خلفه أثرًا كبيرًا في نفوس أبناء بلدته، الذين ودّعوه بالدموع والتكبيرات، متعهدين بمواصلة درب المقاومة التي اختارها.

طمون التي فقدت باأمس خمسة من أبنائها، لا تزال شاهدة على صمود شعب يتحدى القهر بمقاومة لا تعرف الاستسلام، ويرفع راية الكرامة رغم كل محاولات الإخضاع.