عسكريون "إسرائيليون" كبار: عدم التوصل لاتفاق يقودنا إلى العزلة

حذر مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي من عزلة دولية تتهدد "إسرائيل" إذا لم تتوصل لاتفاق سياسي ينهي الحرب على قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤولين العسكريين قولهم إن "إسرائيل" تسير نحو العزلة الدولية إن لم تتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد المسؤولون أن "المعركة في غزة حسمت ولا يوجد أي إنجاز عسكري إضافي يمكن تحقيقه، ويجب ترجمة الإنجازات العسكرية إلى سياسية".

وطالبوا بضرورة استغلال "الإنجازات" في غزة للتوصل لاتفاق، مرجعين عدم حدوث إلى "أسباب سياسية" في إشارة لسياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافضة لوقف الحرب.

وقالوا إن عدم التوصل لاتفاق يعزل "إسرائيل" دوليا خصوصا من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي رأوا أنه "يريد ازدهارا اقتصاديا وبدأ يتخذ خطوات تضر بإسرائيل وتعزلها".

وفي مطلع مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" و"إسرائيل" الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف حرب الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس/آذار الماضي، وهو ما أدى لارتقاء 2985 شهيدًا، إلى جانب 8173 إصابة منذ استئناف الحرب.

وبدعم أميركي مطلق، تواصل "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 173 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.