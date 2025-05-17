اليونيسيف: "إسرائيل" قتلت 45 طفلاً بغزة في يومين

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل ما لا يقل عن 45 طفلاً في قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين.

وحذرت "اليونيسيف" في تصريحات صحفية، من أن قطاع غزة بات "مكاناً قاتلاً للأطفال" على مدى الـ19 شهراً الماضية، مبينة أنه لا توجد في القطاع أماكن "آمنة".

وأوضحت أن الأطفال يُقتلون ويُشوهون في المستشفيات والمدارس والملاجئ وفي الخيام المؤقتة "وحتى بين أحضان آبائهم".

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيغبيدر، إن تلك التقارير بمثابة تذكير مدمر آخر بأن الأطفال في القطاع يعانون في المقام الأول.

ونبَّه أن الأطفال يُضطرون إلى التضور جوعا يوما بعد آخر ليصبحوا ضحايا لهجمات إسرائيلية عشوائية.

وأفادت تقارير الأمم المتحدة باستشهاد أكثر من 950 طفلاً في غارات جوية بمختلف أنحاء قطاع غزة، خلال الشهرين الماضيين فقط.

وأوضحت التقارير أن أطفال غزة "يواجهون قصفا متواصلا بينما يُحرمون من السلع والخدمات الأساسية والرعاية المنقذة للحياة منذ بداية الصراع"، مؤكدةً أن التهديدات التي تواجه حياة الأطفال "تتجاوز القنابل والرصاص".

وأشارت إلى أن الوضع تدهور بشكل كبير على مدى الشهرين الماضيين بسبب "الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة".

وحذر المدير الإقليمي لليونيسف من أن حقوق الأطفال في غزة تنتهك بشكل خطير كل يوم، مؤكدا الحاجة إلى إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق لحقوقهم والتهديدات لبقائهم على قيد الحياة.