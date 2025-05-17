تحقيق ألماني يكشف تورط نتنياهو في تسريب وثائق مزورة لتشويه حركة (حماس)

كشف تحقيق استقصائي للتلفزيون الألماني العام عن فضيحة سياسية جديدة تورط فيها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعلق بتسريب وثيقة مزورة نُسبت إلى القائد الشهيد يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" في غزة، تزعم أن الحركة تعرقل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأظهر التحقيق أن نتنياهو استخدم علاقته بصحيفة "بيلد" الألمانية لتسريب الوثائق الرسمية بشكل انتقائي، بهدف تصوير "حماس" كمعيقة للاتفاق، بينما كان هو نفسه الطرف الذي يعرقل التوصل إلى صفقة.

الوثيقة المزورة التي نسبت إلى السنوار، والتي كتبت في ربيع 2024، كانت تدعو في الواقع إلى وقف إطلاق نار لمدة 84 يوماً كخطوة نحو اتفاق شامل، وهو ما لم تُظهره الصحيفة الألمانية التي عرضت الوثيقة بشكل مشوه.

وأوضح التحقيق أن نتنياهو تعمد تقديم روايات مضللة للرأي العام الإسرائيلي، منها تصوير عوائل الأسرى الإسرائيليين وكأنهم يتبنون موقف "حماس" ضد حكومتهم، في محاولة لتبرير تعطيل المفاوضات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب وثائق مزورة أو غير صحيحة باسم "حماس"، إذ سبق أن أُثيرت ضجة كبيرة في سبتمبر 2024 إثر تسريبات مماثلة، ما أدى إلى فتح تحقيقات كشفت زيف تلك الوثائق.

تأتي هذه الفضائح في ظل سجل طويل من الممارسات المضللة من قبل سلطات الاحتلال، التي تورطت في ارتكاب مجازر متعددة في قطاع غزة، ومحاولات مستمرة لتبريرها من خلال نشر معلومات مضللة للرأي العام الدولي والإسرائيلي.