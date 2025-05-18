الصحة: 67 شهيدا و361 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، وصول 428 شهيدًا ومصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة، في وقت تواصل آلة الحرب الإسرائيلية حصد أرواح العشرات من المدنيين منذ فجر اليوم.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي الذي وصل "الرسالة نت"، أن مستشفيات القطاع استقبلت 67 شهيدًا، منهم 5 "شهداء انتشال"، و361 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

إن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2,436 شهيد، و6,450 إصابة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبينت "الصحة" أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 3,193 شهيدا، و 8,993 مصاباً.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 53 ألفًا و339 شهيدًا، بالإضافة لـ 121 ألفًا و34 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وصعد جيش الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، عدوانه على قطاع غزة، في واحدة من أصعب ليالي القطاع خلال حرب الإبادة.

وشن الاحتلال غارات عنيفة ودموية استهدفت الفلسطينيين شمال ووسط وجنوب قطاع، وارتكب مجازر مروعة ارتقى فيها أكثر من 100 شهيد، بينهم أطفال ونساء، وصحفيون.

وفي حصيلة أولية أوردتها وزارة الصحة، وصل لمستشفيات القطاع منذ فجر اليوم وحتى الظهر، 96 شهيدًا وأكثر من 140 مصاباً نتيجة مجازر واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين.

ويتزامن هذا التصعيد مع وضع كارثي تمر به مستشفيات قطاع غزة بفعل استمرار العدوان وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، صخر حمد، في تصريح صحافي إن وضع المستشفيات في شمال القطاع كارثي، بعد ان استقبلت عشرات الجرحى.

في هذه الأثناء، أطلق مستشفيا "الشفاء" و"المعمداني" في مدينة غزة مناشدات عاجلة للتبرع بالدم لإنقاذ حياة الجرحى.