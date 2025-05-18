الإعلامي الحكومي: "إسرائيل" ارتكبت 12 ألف مجزرة منذ بدء الحرب

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 12 ألف مجزرة منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكد "الإعلامي الحكومي" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت"، أن ما يقارب 11 ألفا و926 مجزرة استهدفت العائلات الفلسطينية تحديدًا، من بين 12 ألف مجزرة منذ بداية الحرب.

وأشار "الإعلامي الحكومي" إلى أن 2200 عائلة أُبيدت بالكامل، راح ضحيتها 6350 شهيداً، حيث مُسحت هذه العائلات نهائيًا من السجلات المدنية.

وبيَّن أن أكثر من 5120 عائلة لم يتبق منها سوى فرد واحد، حيث فقدت هذه العائلات ما يزيد على 9351 من أبنائها.

وترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في قطاع غزة لليوم الـ587، ضمن حرب إبادة جماعية تطال المدنيين والصحفيين والمرافق الحيوية، وسط تجاهل مستمر للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية.