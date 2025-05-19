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الصحة: 136 شهيدًا و364 إصابة جراء العدوان [الإسرائيلي] خلال 24 ساعة

الصحة: 136 شهيدًا و364 إصابة في غزة خلال 24 ساعة جراء العدوان [الإسرائيلي] خلال 24 ساعة
الصحة: 136 شهيدًا و364 إصابة في غزة خلال 24 ساعة جراء العدوان [الإسرائيلي] خلال 24 ساعة

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، عن وصول 136 شهيدًا (منهم 11 شهيدًا انتُشلوا من تحت الأنقاض)، بالإضافة إلى 364 إصابة، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل.

حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023:

  • 53,475 شهيدًا.

  • 121,398 إصابة.

حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025:

  • 3,340 شهيدًا.

  • 9,357 إصابة.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء والمفقودين استكمال بياناتهم عبر التسجيل في السجلات المخصصة لدى وزارة الصحة
على الرابط التالي: 
https://sehatty.ps/moh-registration/public/add-order

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/303411

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