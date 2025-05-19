حماس: تصريحات سموتريتش اعتراف بارتكاب جريمة إبادة جماعية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التصريحات الصادرة عن الوزير في حكومة الاحتلال [الإسرائيلي]، سموتريتش، والتي تؤكّد السعي لتدمير قطاع غزة ودفع سكانه للهجرة القسرية تحت وطأة المجازر والعمليات الوحشية.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أن هذه التصريحات تمثّل اعترافاً صريحاً بارتكاب جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وبنية مبيّتة تستوجب المساءلة القانونية الفورية.

ودعت "حماس" مؤسسات العدالة الدولية، وفي مقدّمتها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية، إلى توثيق هذه التصريحات وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على سياساتهم الإجرامية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.