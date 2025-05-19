بريطانيا وفرنسا وكندا يحذّرون (إسرائيل): عقوبات محتملة إذا لم يتوقف عدوانها على غزة

أصدر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، اليوم الإثنين، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية [الإسرائيلية] في قطاع غزة، ورفض حكومة نتنياهو إدخال المساعدات الإنسانية، واصفين هذا الرفض بأنه "غير مقبول".

وأشار البيان إلى معارضة القادة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، محذرين من احتمال فرض عقوبات إذا لم تتراجع [إسرائيل] عن هذه السياسات. كما أدانوا ما وصفوه بـ"اللغة البغيضة" التي يستخدمها أعضاء في الحكومة [الإسرائيلية]، واعتبروا أن التهجير القسري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وأكد البيان أن إعلان [إسرائيل] السماح بدخول كميات ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كافٍ على الإطلاق، مطالبين بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، ومشددين على أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استمرار الانتهاكات ضد المدنيين.

وختم البيان بتحذير شديد اللهجة، مؤكدًا أن القادة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما وصفوه بـ"الأفعال الفاضحة" لحكومة نتنياهو.