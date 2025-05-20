مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار

تستمر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي دخلت يومها الـ589، مع تصاعد المجازر واستهداف المدنيين والمرافق الحيوية في أنحاء القطاع. العدوان الإسرائيلي يُواجه بصمت دولي وخذلان عربي، وسط مواقف متخاذلة لم ترتقِ لكسر الحصار أو وقف المجازر.

ضحايا العدوان خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، مساء الإثنين، استشهاد أكثر من 95 فلسطينيًا، بينهم عائلات كاملة، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل. من بين الشهداء:

محمد زهير خضر عفانة (35 عامًا)، وزوجته صباح محمد عرفات الطحلة (30 عامًا)، وأطفالهما يوسف (4 سنوات) و زهير (9 سنوات).

معتز وديع سالم ، الذي استشهد مع والدته وزوجته وبناته الأربع في قصف شمال غزة.

عائلة كساب في رفح، حيث استشهد 7 أفراد بينهم عبير، قمر، عماد، سميرة، شرين، وعبير كساب، إلى جانب غالي كساب، إثر قصف طائرة مسيّرة خيمة العائلة.

استهداف المرافق الصحية

استهدفت قوات الاحتلال مولدات الكهرباء في المستشفى الأندونيسي شمال القطاع، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وتوقف المستشفى عن العمل تمامًا. وحذرت وزارة الصحة من كارثة وشيكة مع استمرار الهجمات على المرافق الصحية.

قصف مكثف ومجازر جماعية

قصف الاحتلال منزل عائلة أبو سمرة في حي المحطة شرق دير البلح، مما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات.

استهدف مدرسة موسى بن نصير، التي تؤوي نازحين، في حي الدرج شرق مدينة غزة.

نفذت الطائرات الحربية 10 غارات على شرق حي التفاح وجباليا شمال القطاع، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

تعرضت المناطق الغربية لبيت لاهيا لقصف مدفعي مكثف.

الحصار والمجاعة

تفرض قوات الاحتلال حصارًا خانقًا على غزة منذ أكثر من عامين، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والماء والأدوية. وأشار المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إلى أن إسرائيل تجوع أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، حيث يحتاج القطاع إلى إدخال ألف شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.

الأزمة الإنسانية

أكدت وكالة "أونروا" أن الحصار والقصف المكثف أجبر آلاف العائلات على النزوح، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية. العائلات تبحث عن الطعام والإمدادات الأساسية، بينما تهدد المجاعة حياة الملايين.

نداءات دولية عاجلة

يتزايد الضغط الدولي على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. لكن مع استمرار العدوان وغياب خطوات فاعلة من المجتمع الدولي، تظل غزة في مواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة.