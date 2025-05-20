كارثة صحية في غزة: المستشفيات تُخرج عن الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي

حذر مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، الدكتور محمد زقوت، من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع، مؤكدًا أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة أدت إلى إخراج المستشفيات الكبرى عن الخدمة، وجعلت من المستحيل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى والمرضى.

وأوضح زقوت أن الاحتلال يتعمد القتل المباشر للجرحى عبر منع وصولهم للمستشفيات واستهداف المرضى والجرحى والأطقم الطبية داخل المنشآت الصحية. وأضاف أن المستشفى الأندونيسي تعرض لإطلاق نار مباشر من طائرات مسيرة استهدفت قسم العناية المركزة، ما يهدد حياة أربع حالات حرجة تتلقى العلاج هناك، وحالتين أخريين بحاجة ماسة للرعاية العاجلة.

كما أفاد بأن مستشفى العودة تعرض لقذائف وإطلاق نار من طائرات الاحتلال، فيما استهدف مستشفى غزة الأوروبي بـ 14 صاروخًا، مما أدى إلى تدمير بنيته التحتية وخطوط الأكسجين، مما يجعل إعادة تشغيله شبه مستحيلة في الوقت الراهن.

وأشار زقوت إلى أن الاحتلال يمنع دخول الوفود الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية التخصصية والمعقدة، بينما تعمل أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات في ظروف كارثية بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

وأضاف أن منع الإمدادات الغذائية وارتفاع معدلات المجاعة في القطاع أدى إلى وفاة 57 طفلًا، بالإضافة إلى تسجيل حالات متزايدة من سوء التغذية والإسهال المزمن بين الأطفال.

ودعا زقوت كافة الجهات الدولية والعربية المعنية إلى التدخل الفوري لمنع المزيد من التدهور في الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية على وجه السرعة.