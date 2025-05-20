تحذير أممي من موت 14 ألف رضيع بغزة خلال 48 ساعة

حذرت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، من خطر موت نحو 14 ألف رضيع في قطاع غزة خلال 48 ساعة، حال لم تصلهم المساعدات الإغاثية في الوقت المناسب.

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة، عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، قوله إن "هناك 14 ألف رضيع سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم".

وأكد أن الفرق الأممية تريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية، مضيفا: "لا يزال لدينا الكثير من الأشخاص على الأرض، فهم في المراكز الطبية والمدارس يحاولون تقييم الاحتياجات".

وتغلق قوات الاحتلال المعابر مع قطاع غزة بشكل تام وتمنع إدخال أي مساعدات منذ مطلع مارس/ آذار الماضي وسط وصول حالة المجاعة لمستويات خطيرة.