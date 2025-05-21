اليونيسف لـ الرسالة: مساعدات غزة رمزية لتخفيف الضغط عن إسرائيل

أكد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الأراضي الفلسطينية، أن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة حاليًا لا يرقى إلى مستوى الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني منذ ١١ أسبوعا من الحصار المغلق والمشدد.

وقال أبو خلف ل"الرسالة نت"، إن ما يتم الإعلان عن إدخاله للقطاع؛ ليس سوى ذر للرماد في العيون، وهي كميات رمزية وغير منطقية؛ بغرض تخفيف الضغط عن إسرائيل.

وأوضح أن ما كان يدخل القطاع قبل الحرب 600 شاحنة مساعدات يوميًا؛ وهي كميات بالكاد كانت تكفي سكان القطاع.

وبين أن معبر كرم أبو سالم مهيأ لاستيعاب مئات الشاحنات؛ بينما يستخدمها الاحتلال كأداة إعلامية للتهرب من الضغوط الدولية.

ووصف الوضع الغذائي في غزة "خطير للغاية"، لافتًا إلى وفاة نحو 60 طفلًا نتيجة سوء التغذية، وهو ما يعكس فشل المساعدات الحالية في تغطية الحد الأدنى من احتياجات السكان.

وكان رئيس جمعية شركات النقل بغزة ناهض شحيبر أكد للرسالة أن الاحتلال لم يسمح لهذه اللحظة بإدخال المساعدات؛ ولا تزال الشاحنات حبيسة المعبر لهذه اللحظة.