الاحتلال (الإسرائيلي) يعتقل 26 فلسطينيًا بينهم سيدتان وأسرى محررون

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت 26 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم سيدتان وعدد من الأسرى المحررين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشقاء من عائلة غيث: محمد، وحمزة، وعثمان، بعد اقتحام منزلهم.

وفي بلدة عزون، شرق قلقيلية، شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: رائد رشدي عدوان، يوسف إبراهيم سليم، حمد الله سويدان، أكرم عبد الله عنايا، حسين محمود رضوان، وعبد الرحمن سعيد سلامة.

كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال ستة أسرى محررين سبق أن أُطلق سراحهم ضمن صفقات التبادل الأخيرة. ومن بين المعتقلين: سعيد ذياب، سائد الفايد، إبراهيم عطية، الجريح حمزة شريم، مهدي عكاس من قلقيلية، وسلامة القطاوي من بيرزيت شمال رام الله.

وفي مدينة رام الله، وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي عبد المجيد ماجد حسن، بعد مداهمة منزل عائلته في حي عين مصباح.

وشملت الاعتقالات الإسرائيلية في قلقيلية السيدتين سماح حجاوي ونادية الصحراوي، إضافة إلى الشبان: عمرو ذياب، إسلام نزال، أدهم الحج حسن، محمد داود، وحمزة الجمال.

وفي مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رمضان مطير من مخيم عقبة جبر، ونصر خالد صافي من مخيم عين السلطان، بعد مداهمة منازلهم.

كما تم اعتقال الشاب زيد ماجد الجعبة من مدينة الخليل، عقب اقتحام منزله وتفتيشه.

تأتي هذه الحملة ضمن سياسة إسرائيلية مستمرة تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، من خلال الاعتقالات العشوائية التي تطال مختلف الفئات، بما في ذلك النساء والشباب والأسرى المحررين.