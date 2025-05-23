الإعلامي الحكومي: استهداف عناصر تأمين المساعدات جريمة

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن استهداف عناصر تأمين المساعدات جريمة تكشف عن نوايا الاحتلال الإسرائيلي في تعطيل تدفق المساعدات الإنسانية والعلاجية.

وبين "الإعلام الحكومي"، في تصريح مقتضب، اليوم الجمعة، وصل "الرسالة نت"، أن الاحتلال يعمل بشكل منهجي على تمكين عمليات نهب المساعدات الإنسانية وشاحنات الأدوية وضمان عدم وصولها إلى مستحقيها، من خلال استهدافه لعناصر التأمين.

وأشار إلى أنه مازال عدد من شهداء مجزرة عناصر تأمين المساعدات في دير البلح يصعب الوصول إليهم بسبب القصف واستمرار إطلاق النار.

وطالب بتوفير الحماية الكاملة للمساعدات وللعاملين على تأمينها وضمان دخولها بشكل آمن ومنتظم إلى المناطق المتضررة.

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق عناصر تأمين وحماية المساعدات، ما أسفر عن استشهاد 6 عناصر، ثم استهدف الاحتلال سيارات الاسعاف التي هرعت إلى موقع المجزرة لنقل الشهداء والمصابين.

وقالت مصادر محلية ، إن مدينة دير البلح وسط القطاع شهدت مجزرة بشعة بدأت بهجوم مسلحين على شاحنات المساعدات، في محاولة سطو علني، حيث تصدت قوات التأمين لهم، ليتفاجأ الجميع بتدخل طائرات الاحتلال واستهداف عناصر التأمين ما أدى لاستشهاد 6 وإصابة العشرات.