فوضى في توزيع الخبز بغزة ومخابز تتوقف عن العمل

غزة – الرسالة:

تشهد عملية توزيع الخبز في قطاع غزة حالة من الفوضى، في ظل سوء إدارة آلية التوزيع، ما أدى إلى توقف بعض المخابز العاملة عن العمل، وسط تحفّظ أخرى على المشاركة في الآلية المعتمدة.

ويتولى برنامج الغذاء العالمي مهمة التوريد والتوزيع، حيث بدأ تشغيل أربعة مخابز في جنوب القطاع، إلى جانب ثلاثة مخابز طين، تُنتج مجتمعة نحو 20 ألف ربطة خبز يوميًا، تُوزّع على 20 ألف أسرة يتجاوز عدد أفراد كل منها سبعة أشخاص.

في المقابل، تشير التقديرات إلى أن الاحتياج الفعلي للسكان يبلغ نحو 4 ملايين رغيف يوميًا، بمعدل رغيفين لكل فرد، في ظل وجود أكثر من 2.4 مليون نسمة في القطاع، ما يعكس فجوة كبيرة بين حجم الإنتاج والطلب.

وقد تم التنسيق لدخول 33 شاحنة مساعدات إلى شمال القطاع، يُتوقع السماح بدخولها مطلع الأسبوع القادم، على أن يتم تشغيل أربعة مخابز في تلك المنطقة، مع تخصيص 10 نقاط توزيع لكل مخبز.

وأثارت طريقة توزيع الخبز الحالية انتقادات حادة، وسط اتهامات بأن ما يجري يندرج ضمن "إدارة التجويع" بدلًا من إنهائه، في وقت تتفاقم فيه معاناة السكان نتيجة الحصار والعدوان المستمر.