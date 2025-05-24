لجان المقاومة: التجويع "الإسرائيلي" جريمة حرب مكتملة الأركان

اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين، الحصار وسياسة التجويع الإسرائيلية الممنهجة جريمة حرب مكتملة الأركان هدفها تهجير شعبنا واقتلاعه من أرضه وتدمير كل مناحي ومقومات الحياة.

وأكدت لجان المقاومة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم السبت، أن هذا الحصار يشكل استمرارًا لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وقالت: إن "ما يخطط له العدو المجرم من التحكم الأمني وعسكرة المساعدات الإغاثية والطبية ومنع دخولها إلا عبر حراسة صهيونية وشركات أمنية امريكية مرتبطة بالجيش الصهيوني هدفه تحويل قطاع غزة إلى معسكرات اعتقال معزولة شبيهة بالمعسكرات النازية إبان الحرب العالمية الثانية لإذلال أبناء شعبنا وإحكام الخناق عليه".

وجددت رفضها لآلية توزيع المساعدات الإنسانية من شركات أمنية أمريكية أو جهات أخرى مرتبطة بأجندات العدو الإسرائيلي.

وثمنت موقف مؤسسات المجتمع المدني وكافة الشركات التجارية الفلسطينية وكل مكونات شعبنا في قطاع غزة الذين يرفضون التعامل مع آليات من شأنها تخدم المخططات الإسرائيلية الإجرامية.

وحذرت لجان المقاومة، اللصوص والخونة والعملاء الذين باتت أيديهم ملطخة ومغمسة بدماء أبناء شعبنا، والذين يأتمرون بشكل مباشر من العدو بأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستقطع كل الأيادي الخبيثة التي تعبث بجبهتنا الداخلية، ولن نسمح لهذه الشرذمة من التحكم بمصير ومقدرات شعبنا.